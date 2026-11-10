Cony Capelli por críticas tras revelar el género de su bebé: "No sé cómo tener fuerzas ya"

Tras revelar el género de su bebé, Cony Capelli recibió una serie de comentarios y especulaciones en redes sociales, luego de compartir registros de la celebración que realizó junto a sus amigos y cercanos.

Durante el fin de semana, la ganadora de "Gran Hermano Chile" anunció que espera una niña, a quien llamará Bella, noticia que posteriormente compartió con sus seguidores a través de Instagram.

Sin embargo, las publicaciones también generaron cuestionamientos por la ausencia de su madre, Paola Capelli, y su hermana en los registros del evento, lo que dio pie a especulaciones sobre la relación familiar de la bailarina.

Ante los comentarios, Capelli manifestó su molestia mediante una historia de Instagram que posteriormente eliminó: "Hay gente que no tiene respeto, comentarios innecesarios. ¿Hasta cuándo? No más, gente tóxica", escribió.

Más tarde, volvió a referirse a la situación y compartió un mensaje sobre cómo se sentía tras las reacciones que recibió: "¿Por qué los días siempre se tienen que arruinar?", expresó, antes de agregar: "Siento una pena enorme, un cansancio tremendo. No sé cómo tener fuerzas ya".

Hasta ahora, la bailarina no ha entregado detalles sobre los motivos por los que su madre y su hermana no estuvieron presentes en la celebración, ni ha profundizado en las especulaciones sobre sus vínculos familiares.