Cony Capelli renunciaría a "Fiebre de Baile" si se suma Daniela Aránguiz

Esta semana, Daniela Aránguiz volvió a arremeter contra Cony Capelli, luego de que la ganadora de "Gran Hermano" criticara los dichos de la exMekano sobre Juan David Rodríguez.

En medio de la polémica por pensión de alimentos y paternidad que enfrenta el cantante, "Plan Perfecto" emitió una nota sobre la controversial situación, donde la polémica figura televisiva opinó al respecto: "Es un poco hombre. Se metió muchas cosas por la ñata que le hicieron muy mal y tiene cosas cerebrales que, aún así, no lo entiendo".

A raíz de estas declaraciones, donde la ex de Jorge Valdivia atribuyó a los problemas de adicción del artista, Capelli -que es panelista del programa de Chilevisión- calificó sus dichos como "vergonzosos".

"Una cosa es lo que uno haga siendo padre y otra cosa es burlarse de una enfermedad que es tan terrible y ataca a tanta gente", agregó la modelo, quien ha sido abierta respecto al abuso de sustancias que vivió hace unos años.

La respuesta de Daniela Aránguiz

Tras los cuestionamientos de la ganadora de "Gran Hermano", Aránguiz entregó una polémica respuesta.

"Jamás en mi vida me burlaría de la enfermedad de una persona (...) Para mí, Daniela Aránguiz, una enfermedad es algo que tú no eliges tener, como un cáncer o una enfermedad al riñón. Las adicciones, las drogas, es una elección que tú tomaste al entrar ahí", dijo la panelista en el programa "Sígueme" de TV+.

Además, la opinóloga aprovechó para arremeter contra la chica reality, insinuando que sigue teniendo problemas de drogadicción: "Tengo amigos que fueron a un evento con ella (...) Si te contara lo que me contaron que pasó ese día, dejaría más la grande", lanzó.

Cony Capelli dejaría "Fiebre de Baile"

Posteriormente, la periodista Paula Escobar dio a conocer en "Zona de Estrellas" (Zona Latina) que Cony está dispuesta a renunciar como participante de "Fiebre de Baile" si llegaran a confirmar a Daniela como jurado.

"Si Daniela Aránguiz llegase a ser jurado del programa donde ya estoy confirmada, soy capaz de retirarme. Me paro y me voy", habría manifestado la bailarina a sus cercanos.

En este contexto, la comunicadora señaló que Capelli está preocupada por la neutralidad de la exMekano a la hora de evaluarla: "¿Con qué objetividad me va a evaluar?'. La Cony siente que hay una cosa personal. Ella dice: 'Yo no estoy para eso, prefiero irme al reality de Mega ("El Internado"), donde probablemente esté más tranquila, porque la Daniela Aránguiz no me va a evaluar con objetividad", agregó.