Cristián Campos habría incomodado a familia de Héctor Noguera por discurso en velorio

Este jueves, Cristián Campos homenajeó a Héctor Noguera con un extenso discurso de despedida, que entregó en el velorio del actor.

Sin embargo, la acción del intérprete -que enfrentó hace poco una querella por abuso sexual de parte de Raffaella di Girolamo- no solo causó controversia en redes sociales, sino que también habría molestado a la familia de su colega.

De acuerdo a The Clinic, la participación de Campos no estaba contemplada en la ceremonia, planificada por el equipo de Santiago a Mil.

En este contexto, el programa que manejaban incluía testimonios de familiares de Noguera.

Asimismo, Ramón Núñez y Alfredo Castro solicitaron autorización ese mismo día para poder hablar. Por lo contrario, Cristián subió sin previo aviso y, una vez instalado en el micrófono, le dijo "tranquila Claudia" a la viuda, quien se mostró sorprendida por esta acción.

Este gesto habría causado incomodidad en la familia del difunto artista, tanto por su accionar indebido como por la atención mediática al ser interpretada como "un manifiesto apoyo a Campos debido a la situación judicial que hoy lo tiene demandando a Raffaella di Girolamo y a la Fundación para la Confianza".

Campos reconoce que no tenía autorización para hablar

Por su parte, Cristián Campos confirmó que no solicitó permiso a los Noguera para dar su discurso, afirmando que su intención era "recordar a la gran persona que fue Tito".

"Mis sinceras disculpas a la familia Noguera, si mi actuar causó alguna incomodidad", expresó al citado medio, explicando que "el martes, en el velorio, manifesté mi intención de leer una carta que había escrito, pero quedé fuera de la programación".

Bajo esta línea, señaló que como Alfredo Castro -que no estaba en la programación original- subió al púlpito a dar un discurso, "sentí la necesidad de entregar mis palabras".

"Sí, estuvo mal saltarse las reglas, pero lo hice con el ánimo de recordar a la gran persona que fue Tito", añadió.

"Lo que hablé de Tito, cierto, sin el permiso de la familia, ha sido muy reconocido por muchas gente, muchos colegas, amigos, gente anónima (...) Que solo nos quedemos con el hecho de que hablé sin permiso no refleja otra realidad de este hecho. Yo me siento muy tranquilo por las palabras que expresé sobre Tito", sentenció.