Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago19.1°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Daniel "Huevo" Fuenzalida lamentó muerte de su hermano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Todo muy rápido que no me convenzo aún", dijo el animador de TVN.

Daniel
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A través de redes sociales, Daniel "Huevo" Fuenzalida informó la muerte de su hermano Luis Felipe, a los 59 años de edad.

"Un beso al cielo hermano, todo muy rápido que no me convenzo aún", partió escribiendo el animador de TVN con fotografías de ambos.

"Quedo con la tranquilidad de que te encontrarás con los papás en ese plano, recordaré las peleas cuando niños , tu gusto por el metal, la primera canción que me hiciste escuchar de Los Prisioneros", recordó exExtra Jóvenes.

"Pero lo más importante", siguió Fuenzalida, "es que compartimos nuestra pasión por los bomberos y la bomba, claramente fuiste mas constante y perseverante y lograste más de 30 años en tu querida Octava".

El hermano del conductor de TV fue parte de la Octava Compañía de Bomberos de Viña del Mar.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada