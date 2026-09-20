Daniel "Huevo" Fuenzalida lamentó muerte de su hermano

A través de redes sociales, Daniel "Huevo" Fuenzalida informó la muerte de su hermano Luis Felipe, a los 59 años de edad.

"Un beso al cielo hermano, todo muy rápido que no me convenzo aún", partió escribiendo el animador de TVN con fotografías de ambos.

"Quedo con la tranquilidad de que te encontrarás con los papás en ese plano, recordaré las peleas cuando niños , tu gusto por el metal, la primera canción que me hiciste escuchar de Los Prisioneros", recordó exExtra Jóvenes.

"Pero lo más importante", siguió Fuenzalida, "es que compartimos nuestra pasión por los bomberos y la bomba, claramente fuiste mas constante y perseverante y lograste más de 30 años en tu querida Octava".

El hermano del conductor de TV fue parte de la Octava Compañía de Bomberos de Viña del Mar.