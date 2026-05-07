Despertaron al "más brígido": Leo Rey reaccionó a Sammis Reyes en "Mortal Kombat"

A Leo Rey no le gustó nada que Sammis Reyes se esté postulando a "Mortal Kombat", con el cantante dejando en claro que es el "más brígido" en el famoso juego de peleas, donde se ha coronado campeón nacional y latinoamericano.

El exjugador de la NFL se había sumado a la promoción de la nueva película "Mortal Kombat 2" con un video en el que aparece entrenando y asegurando que "no hay ningún chileno más duro que yo para el Mortal Kombat… bueno, quizás Leo Rey. Pero yo estoy más fit".

La respuesta del músico no tardó en llegar, reaccionando en sus redes sociales al video del deportista: "¡Pero qué wea acaban de hacer si el más brígido soy yo!".

"Yo tenía que haber estado ahí, gente de Warner, la gente lo dice. ¿Por qué hacen eso si yo soy el más brígido? Yo soy el campeón de 'Mortal Kombat', ¡nadie más!", aseguró Leo Rey, mejor conocido como "Kung Leo" en el mundo del videojuego.

En otro video, tomándose con humor la situación, levantó un escudo con el logo de "Mortal Kombat" y acompañó todo con el audio viral de "Necesito pelear".