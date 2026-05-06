Sammis Reyes quiere entrar a "Mortal Kombat"

Sammis Reyes lanzó su postulación para entrar a "Mortal Kombat" con un video publicado en sus redes sociales, donde desafía a "Johnny Cage" para que lo invite a ser parte de los guerreros que salvarán la Tierra.

El exjugador de la NFL se sumó a la promoción de la nueva película "Mortal Kombat 2", que se estrena este jueves, mostrando su entrenamiento y asegurando que "no hay ningún chileno más duro que yo para el Mortal Kombat… bueno, quizás Leo Rey".

Después de todo, el músico se ha coronado campeón nacional y lationamericano del clásico juego de peleas, donde se hace llamar "Kung Leo", pero el deportista sostuvo que "yo estoy más fit".