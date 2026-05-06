Sammis Reyes quiere entrar a "Mortal Kombat"
El exjugador de la NFL se postuló para el famoso torneo con este video.
"no hay ningún chileno más duro que yo para el Mortal Kombat… bueno, quizás Leo Rey", dijo.
El exjugador de la NFL se postuló para el famoso torneo con este video.
"no hay ningún chileno más duro que yo para el Mortal Kombat… bueno, quizás Leo Rey", dijo.
Sammis Reyes lanzó su postulación para entrar a "Mortal Kombat" con un video publicado en sus redes sociales, donde desafía a "Johnny Cage" para que lo invite a ser parte de los guerreros que salvarán la Tierra.
El exjugador de la NFL se sumó a la promoción de la nueva película "Mortal Kombat 2", que se estrena este jueves, mostrando su entrenamiento y asegurando que "no hay ningún chileno más duro que yo para el Mortal Kombat… bueno, quizás Leo Rey".
Después de todo, el músico se ha coronado campeón nacional y lationamericano del clásico juego de peleas, donde se hace llamar "Kung Leo", pero el deportista sostuvo que "yo estoy más fit".