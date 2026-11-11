Detienen al influencer Tío Tito durante caravana contra el alza de los combustibles

El influencer Héctor Hernán Peña Meneses, conocido en redes sociales como Tío Tito GT, fue detenido la noche de este miércoles 11 de noviembre mientras participaba en una manifestación contra el alza de los combustibles en Santiago.

El hecho se dio a conocer a través de una transmisión en vivo de Instagram, donde el también influencer Ariel Osses informó sobre la detención de Tío Tito, quien lideraba una caravana que se dirigía hacia La Moneda.

La movilización había sido convocada por el propio creador de contenidos para expresar su rechazo al incremento en los precios de las bencinas y el diésel, mediante un recorrido de vehículos que contemplaba un bocinazo frente al Palacio de Gobierno.

Según los antecedentes entregados por cercanos al influencer, Carabineros les habría señalado que el procedimiento se produjo por conducción temeraria, debido a que Peña presuntamente habría estado cerca de atropellar a un motorista de la institución.

Sin embargo, quienes acompañaban al creador de contenidos entregaron una versión distinta de lo ocurrido y aseguraron que el funcionario policial se habría cruzado frente al vehículo que conducía Tío Tito.

Tras el procedimiento, el influencer fue trasladado hasta la Tercera Comisaría de Santiago, mientras que otros participantes de la caravana llegaron hasta las inmediaciones del recinto policial para manifestarse y exigir su liberación.

Durante la transmisión, Ariel Osses cuestionó el actuar de los funcionarios policiales y expresó: "Lo están tratando como un delincuente, no hizo nada, no hicimos nada, de verdad no entiendo".