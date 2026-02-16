Di Mondo revela diagnóstico de VIH y acusa a Mega de discriminación: canal respondió a denuncia

El socialité Edmundo Huerta Cordero, mejor conocido como Di Mondo, acusó a Mega de dejarlo fuera del reality "El Internado" luego de ser diagnosticado con virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

En el programa "Primer Plano" (CHV), el influencer explicó que estaba "instalado en Perú, ad portas de ingresar al reality, algo que quería realizar hace mucho tiempo, Las condiciones y el tiempo se dieron, era un deseo para mí, nunca lo hice por dinero. La verdad es que yo quería vivir la experiencia".

Sin embargo, todo cambió cuando se sometió a una serie de exámenes previos, donde el médico le informó que había arrojado positivo para VIH: "El viernes 26 de septiembre a las 17:00 horas, entró el doctor y el director ejecutivo me dice que el doctor me tiene que dar una noticia de un diagnóstico bastante grave".

"El doctor me cuenta que tengo VIH positivo. Te juro que en ese momento me pegaron una cachetada. Me sentí un poco mareado", añadió, afirmando que la estación televisiva violó "algunos de mis derechos, me discriminaron".

Mega responde a Di Mondo

Por su parte, Megamedia entregó una declaración pública para desmentir los dichos del fashionista, deslizando posibles acciones legales en su contra.

En el comunicado, el canal expresó: "Si bien la producción le manifestó de manera oficial y reiterada su intención de que se incorporara a dicho programa, cumpliendo con los protocolos y sin ninguna discriminación de por medio, el propio señor Huerta optó por desestimar dicha invitación".

"Megamedia lamenta y rechaza las imputaciones del señor Huerta, las que son falsas, infundadas y buscan crear un escenario comunicacional lejano a la realidad", añadieron.

Asimismo, afirmaron que sus producciones "se ajustan rigurosamente a diferentes protocolos que buscan respetar la privacidad y dignidad de sus participantes, actuando siempre bajo estrictos estándares éticos y legales".

Finalmente, el canal del grupo Bethia señaló que para ellos "el resguardo de su prestigio corporativo y la integridad de sus profesionales es una prioridad esencial", y que "en virtud de este compromiso es que nos reservamos el derecho de estudiar y ejercer las acciones legales pertinentes".