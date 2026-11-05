Diego Pánico fue hospitalizado de urgencia y se baja de Teletón

El influencer Diego Pánico nuevamente generó preocupación entre sus seguidores al revelar que fue hospitalizado de urgencia en una clínica de Las Condes, situación que le obligó a cancelar su participación un evento solidario en apoyo a la Teletón 2026 este sábado.

La figura de redes sociales explicó que llegó hasta el recinto de salud este miércoles por "un fuerte dolor en el pecho", sometiéndose a exámenes donde le diagnosticaron tromboembolismo pulmonar.

"Es algo muy similar a lo que vivimos en junio de este año", explicó el veinteañero en su cuenta de Instagram, recordando su hospitalización de hace unos meses a raíz de una trombosis en la pierna derecha y también una trombosis silenciosa en la izquierda.

Junto con una foto suya internado en el recinto de salud privado, reconoció haber pensado que "ya estábamos completamente sanos y que todo había quedado atrás, pero hoy nos toca enfrentar nuevamente esta difícil situación".

"A veces me pregunto: ¿por qué a mí? Y después pienso: ¿y por qué no a mí?", reflexionó el creador de contenido, esperando "de todo corazón que esto no comprometa ningún otro órgano y que podamos salir adelante una vez más".

Diego Espinoza, su verdadero nombre, participó en "Gran Hermano" y también en "Fiebre de Baile", ambos programas de CHV; para luego, en el verano 2026, ser incluso candidato a rey del Festival de Viña del Mar.