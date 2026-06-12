"Sigo con riesgo": Diego Pánico actualizó su estado de salud al reaparecer en redes

El exparticipante de "Fiebre de Baile (CHV) conocido como Diego Pánico reapareció en redes para actualizar su complejo estado de salud, luego de ser internado de urgencia por una trombosis.

El joven de 20 años y con alta presencia en redes sociales sigue hospitalizado y agradeció el apoyo recibido en los últimos días, compartiendo una postal en su cuenta de Instagram desde el recinto de salud en el que se encuentra.

Mediante sus Stories, el veinteañero aclaró que el peligro no ha pasado: "Sigo con riesgo, porque tengo trombosis en la pierna derecha y también una trombosis silenciosa en la izquierda. El cirujano va a evaluar ahora mi sangre para ver qué está pasando. Ya me ocurrió a los 15 años, así que estoy muy atento".

El influencer detalló lo que fue esta "semana muy compleja", dando cuenta que de "las primeras 72 horas fueron de riesgo vital", permaneciendo en la UTI (Unidad de Cuidados Intermedios) sedado y sin poder responder mensajes.

"An así, cada palabra de aliento, cada oración, cada gesto de cariño, fue un refugio en medio de esta tormenta", valoró, dando cuenta que actualmente se encuentra en su ciudad natal, Los Ángeles, "rodeado del cariño de mi familia".

Diego Espinoza, su verdadero nombre, participó en "Gran Hermano", programa dentro del cual manifestó su total apoyo a la participante Cony Capelli, quien luego ganaría el reality; luego, en el verano de 2026, fue incluso candidato a rey del Festival de Viña del Mar.