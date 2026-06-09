Diego Pánico sigue "estable, dentro de su gravedad"

"Estable, dentro de su gravedad", pero aún si poder ser operado, se mantiene el exparticipante de "Fiebre de Baile (CHV) conocido como Diego Pánico, quien la semana pasada debió ser internado de urgencia por una trombosis.

Aunque se encuentra "estabilizado", y no en riesgo vital como cuando ingresó al servicio de urgencia, sigue a la espera de una cirugía, la que no se ha podido concretar por la presencia de coágulos en sus piernas, según reportó LUN.

Diego Espinoza, su verdadero nombre, participó en "Gran Hermano", programa dentro del cual manifestó su total apoyo a la participante Cony Capelli, quien luego ganaría el reality; luego en el verano 2026 fue incluso candidato a rey del Festival de Viña del Mar.

El joven de 20 años y con alta presencia en redes sociales fue ingresado bajo el protocolo de ley de Urgencia al recinto asistencial donde sigue internado, de acuerdo a lo que reveló la modelo y panelista Adriana Barrientos, quien lo visitó.