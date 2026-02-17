Dino Gordillo reveló su desconocida amistad con Di Mondo tras conocerse diagnóstico de VIH del modelo

El humorista Dino Gordillo envió un sentido mensaje a su "querido amigo" Di Mondo, quien este domingo reveló que fue diagnosticado con VIH positivo.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el comediante quiso "dedicar unas palabras a mi querido amigo Di Mondo", agregando que "a veces, la vida nos pone a prueba de formas que no imaginamos, pero lo más importante es recordar lo fuertes que somos y lo mucho que podemos contar con los que realmente nos quieren".

"Gracias por tu amistad, por ser un ejemplo de valentía y autenticidad", agregó Dino Gordillo, cuya amistad con el modelo era, hasta ahora, desconocida públicamente.

En la misma publicación el humorista contó que "estuve con él , junto a sus papás y mi mujer, compartiendo un momento de apoyo y cariño". "Te admiro mucho, hermano. Siempre estaré aquí para ti", concluyó.

El pasado domingo en "Primer Plano", Di Mondo reveló que en septiembre pasado fue diagnosticado de VIH positivo en la previa a su ingreso al reality "El Internado".

Según su versión, esta habría sido una de las razones por las que su participación en el programa de Mega se vio frustrada, aunque el canal ha negado reiteradamente sus dichos.