Director de Miss Universo explicó expulsión de Cata Vallejos: "Era extremadamente diva"

El director del concurso Miss Universo de La Reina, Eric Garrido, entregó detalles de la sorpresiva destitución de Cata Vallejos como candidata de esa comuna.

En conversación con Chilevisión, Garrido señaló que "pasaron muchas faltas de respeto, hubo muchos altercados y diferencias".

"En mi caso, tuve la mala experiencia de apostar por una niña que era extremadamente diva. Ella siempre quería pasar por arriba mío. Lo único que puedo decir es que yo traté de entregarme por completo y si ella no lo valoró y no me respetó, no es un tema mío", señaló.

"Si lo estoy haciendo público es porque se traspasaron límites", concluyó, sin detallar cuáles eran las actitudes de Vallejos.