Minju sí le hace caso a Quiroz: Confirmó ajuste presupuestario de 46 mil millones

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó este jueves que ya cumplió la tarea ordenada por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, a todos sus pares, con miras reducir en un 3 por ciento el presupuesto de sus respectivas carteras.

"En cumplimiento de la instrucción emanada desde el Ministerio de Hacienda de aplicar un ajuste presupuestario transversal del 3%", el Minju determinó "una reducción aproximada de $46 mil millones", indicó la cartera a través de un comunicado.

Añadió que esto se hizo "resguardando la continuidad y la debida prestación de los servicios esenciales del sector, especialmente aquellos que tienen relación directa con la atención de las personas".

El anuncio llega hacia el término de una jornada marcada por el impasse entre los ministros Quiroz y Poduje: el titular del Minvu declaró públicamente que algunos de los ajustes presupuestarios indicados los acatará, y otros no.

"Yo tengo un solo jefe y se llama José Antonio Kast, el Presidente de Chile. (...) Me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay", dijo Iván Poduje en radio Infinita, afirmación que provocó reacciones en Chile Vamos, en el Jefe de Estado y en el aludido economista.

Las instituciones afectas

Según detalló el Ministerio de Justicia, el recorte de los 46 mil millones de pesos "se suma al realizado en enero de 2026 por $10 mil millones, dada la emergencia económica".

Añade que "en términos nominales, Gendarmería de Chile, como el servicio con mayores recursos ($693,7 mil millones según la Ley de Presupuestos 2026) es el que concentra el mayor monto del nuevo ajuste ($17 mil millones). Sin embargo, en términos proporcionales, se trata del recorte más bajo, con un 2,4%".

Igual porcentaje es aplicado al Servicio Médico Legal, pero con una reducción nominal menor ($1.640 millones), dado su presupuesto inicial de $69 mil millones.

Los otros servicios y unidades afectadas, en orden decreciente son: Subsecretaría de Justicia ($9.693 millones); Servicio de Reinserción Juvenil ($7.676 millones); Registro Civil e Identificación ($7.141 millones); Defensoría Penal Pública ($2.070 millones) y la Subsecretaría de Derechos Humanos ($870 millones).