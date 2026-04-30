Ministra de Seguridad mantiene sociedad con su exesposo, quien defendió a un narcotraficante

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que se conocieran sus antecedentes de patrimonio e intereses, en los que confirmó su participación en una sociedad que comparte con su exesposo, el abogado Rodrigo Irrazabal, quien en el pasado defendió a un imputado -finalmente condenado- por narcotráfico.

En su declaración, la exfiscal regional de Tarapacá informó sobre dos sociedades: Tierra del Fuego y otra denominada Inmobiliaria e Inversiones El Yunque Limitada, siendo esta última la que comparte -en partes iguales- con su expareja, consignó La Segunda, que dedicó a esta noticia el lugar más destacado de su portada de hoy.

Uno de los puntos relevantes de dicha información es que el socio de Steinert figura en la lista de la Contraloría General de la República que registra a los abogados que hayan participado en causas por la Ley de Drogas (20.000).

Según indicó el rotativo, el registro del ente fiscalizador se estableció como obligación legal para los juristas que han intervenido en este tipo de causas, a excepción de defensores públicos o profesionales que hayan tomado un caso en el contexto de su práctica profesional.

Su inclusión en la lista contempla varias restricciones para los abogados que quieran trabajar en el Estado.

Pese a que Steinert e Irrazabal, padre de sus hijas, están separados actualmente, el abogado publicó a través de Linkedin una selfie en el Palacio de La Moneda, durante la realización del cóctel del cambio de mando: "Acompañando a una gran Mujer, Madre y Amiga. Te deseo lo mejor por la seguridad de Chile Ministra Trinidad Steinert H.", expresó.

El caso que involucra a Irarrazabal

El diario indicó que Rodrigo Irrazabal defendió a un hombre que fue sorprendido por Carabineros mientras trasladaba -en una camioneta- 758 gramos de marihuana en la ciudad de Talca, que llevaba desde su casa con el fin de entregarla a un tercero que no ha sido identificado.

El Ministerio Público determinó que el imputado, de iniciales O.A.L., mantenía en su domicilio alrededor de 9 kilos de cannabis, balanzas digitales, dinero en efectivo y una pistola a fogueo con cartuchos. Terminó condenado a siete años de cárcel.

Asimismo, el exesposo de Steinert representó a un inspector de la PDI condenado por facilitar un polar institucional que fue utilizado para un robo.

Steinert reconoce hecho, pero rechaza "insinuación del titular"

Consultada esta tarde, la ministra Steinert reconoció públicamente los hechos, pero rechazó el tono de la noticia: "Me quiero referir al titular de un diario y compartirles los siguientes antecedentes clarificadores", indicó.

"El abogado con el que el titular me vincula es mi exmarido, con el que hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio", explicó la expersecutora, quien descartó que la relación de Irrazabal con sus clientes haya sido "a través de esta sociedad".

No obstante, Steinert admitió que, "una vez conocida esta información, él me acaba de señalar que en una sola oportunidad, hace 16 años, representó a una persona vinculada a este tipo de delitos que señala el titular del periódico".

"Por todo aquello, quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular. Una reflexión: en política no todo vale", concluyó, con voz trémula y sin aceptar preguntas de la prensa.