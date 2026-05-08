Disley Ramos ratificó distanciamiento con Claudio Valdivia: "No me hables de ese hue…"

Disley Ramos confirmó su distanciamiento con Claudio Valdivia, asegurando que ahora tan solo son amigos y que en la actualidad no quiere "una relación mediática".

Luego de que el hermano del exfutbolista Jorge Valdivia revelara un momento íntimo entre ambos en "Fiebre de Baile", la ex "Mundos Opuestos" reaccionó con un "no me hables de ese hueón" cuando Diana Bolocco le consultó por el exchico reality.

Inmediatamente, la influencer aclaró su vínculo con Valdivia: "Decidí que es solamente amistad (…) se las dio de canchero y cancherito conmigo no".

Ramos entregó más detalles al conversar con "Plan Perfecto" de CHV, donde criticó las actitudes "cancheras" de Valdivia cuando está delante de las cámaras y que "en este momento quiero una amistad, no sé qué podrá pasar en un futuro".

"No tengo ganas en este minuto de tener una relación amorosa porque todavía necesito sanar cosas y no quiere una relación mediática ni pública, porque lo pasé mal con una relación mediática", dijo, en referencia a su pasada relación con el exfutbolista Luis "Mago" Jiménez en "Mundos Opuestos".

Y sentenció: "Buena onda con Claudio, yo estoy feliz disfrutando mi proceso, más enfocada que nunca", asegurando ahora estar centrada en ganar "Fiebre de Baile".