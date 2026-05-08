Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.7°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Disley Ramos ratificó distanciamiento con Claudio Valdivia: "No me hables de ese hue…"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Se las dio de canchero y cancherito conmigo no", dijo la ex "Mundos Opuestos", asegurando que ahora son tan solo amigos.

Disley Ramos ratificó distanciamiento con Claudio Valdivia:
 CHV

"Buena onda con Claudio, yo estoy feliz disfrutando mi proceso", aseguró.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Disley Ramos confirmó su distanciamiento con Claudio Valdivia, asegurando que ahora tan solo son amigos y que en la actualidad no quiere "una relación mediática".

Luego de que el hermano del exfutbolista Jorge Valdivia revelara un momento íntimo entre ambos en "Fiebre de Baile", la ex "Mundos Opuestos" reaccionó con un "no me hables de ese hueón" cuando Diana Bolocco le consultó por el exchico reality.

Inmediatamente, la influencer aclaró su vínculo con Valdivia: "Decidí que es solamente amistad (…) se las dio de canchero y cancherito conmigo no".

Ramos entregó más detalles al conversar con "Plan Perfecto" de CHV, donde criticó las actitudes "cancheras" de Valdivia cuando está delante de las cámaras y que "en este momento quiero una amistad, no sé qué podrá pasar en un futuro".

"No tengo ganas en este minuto de tener una relación amorosa porque todavía necesito sanar cosas y no quiere una relación mediática ni pública, porque lo pasé mal con una relación mediática", dijo, en referencia a su pasada relación con el exfutbolista Luis "Mago" Jiménez en "Mundos Opuestos".

Y sentenció: "Buena onda con Claudio, yo estoy feliz disfrutando mi proceso, más enfocada que nunca", asegurando ahora estar centrada en ganar "Fiebre de Baile".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada