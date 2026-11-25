La modelo Dominga López envió un emotivo mensaje tras su participación en el Miss Universo 2026, en el cual terminó entre las 12 mejores.

A través de sus redes sociales la viñamarina publicó una foto de su desfile en traje de gala con la frase: "Gracias Chile por soñar conmigo".

La publicación se llenó de felicitaciones y buenos mensajes para López.

La corona de Miss Universo 2026 finalmente recayó en la puertorriqueña Jennifer Barreto.