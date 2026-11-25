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Dominga López dejó un mensaje tras su paso por Miss Universo: "Gracias Chile"
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Autor: Redacción Cooperativa
La participante chilena quedó entre las 12 mejores del certamen.
La participante chilena quedó entre las 12 mejores del certamen.
La modelo Dominga López envió un emotivo mensaje tras su participación en el Miss Universo 2026, en el cual terminó entre las 12 mejores.
A través de sus redes sociales la viñamarina publicó una foto de su desfile en traje de gala con la frase: "Gracias Chile por soñar conmigo".
La publicación se llenó de felicitaciones y buenos mensajes para López.
La corona de Miss Universo 2026 finalmente recayó en la puertorriqueña Jennifer Barreto.