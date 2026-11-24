En Puerto Rico tiene escenario la ceremonia final del concurso Miss Universo 2026, y la chilena Dominga López no logró quedar en la ronda final de las cinco seleccionadas, hasta donde llegaron las representantes de Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, Republica Dominicana y Puerto Rico.

La modelo nacional tuvo una destacada participación en el concurso de belleza, logrando instalarse entre las 12 semifinalistas.

Su desempeño la había ubicado como una de las favoritas, luego de que este fin de semana deslumbrara con un traje inspirado la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar y desfilara en traje de baño.

Tras la presentación de las 116 candidatas en la gala, la modelo nacional logró quedar entre las 30 semifinalistas, avanzando en la competencia.

Posteriormente, López destacó en el desfile de trajes de baño, con un jugado atuendo amarillo de dos piezas, que se sumó a la reconocida simpatía que mostró en la previa del evento.

Su encanto conquistó al jurado, consiguiendo avanzar en la competencia al quedar en el top 12, llenando de ilusión al seguir a la siguiente ronda.

Tras asegurar su puesto entre las 12 semifinalistas, López deslumbró en el desfile del traje de gala con un vestido inspirado en la araucaria.

Sin embargo, no logró quedar entre las cinco finalistas, poniendo fin al sueño chileno de volver a alcanzar la corona de Miss Universo.

La mexicana Fátima Bosch entregará su corona ganada en 2025 y la ganadora será coronada en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.