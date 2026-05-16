Duras críticas contra el periodista Maks Cárdenas por censurar entrevista a Arturo Vidal

El periodista Maks Cárdenas ha sido blanco de duras críticas por un comportamiento antiético contra un colega del programa "Plan Perfecto".

Todo ocurrió durante un evento al que asistió el futbolista Arturo Vidal, quien tuvo unos minutos para compartir sus impresiones con la prensa. Sin embargo una consulta del espacio de Chilevisión revolvió los ánimos del deportista y su equipo.

Al ser preguntado por la situación de su exesposa, Marité Matus, y Camilo Huerta, Vidal hizo visible su incomodidad y Cárdenas (que trabaja con el futbolista) acudió a su rescate con una criticada forma.

Primero tomó el micrófono del reportero de "Plan Perfecto" e intentó alejarlo de Vidal, para luego pararse frente a la cámara de Chilevisión y tapar el registro de imágenes.

En el estudio del programa analizaron el momento y destrozaron la actitud de Maks Cárdenas. "Me parece impresentable lo que hiciste, Max. Yo te conozco, trabajamos juntos y no puedo creerlo", señaló Eduardo de la Iglesia.

"Te lo digo a la cara, Maks, eso no corresponde, habla pésimo de ti como profesional, como persona. Nos guste o no nos guste Aruto Vidal, es nuestra pega, y lo que tú haces es básicamente una ordinariez, una picantaría y no cachar nada de códigos", agregó el panelista Patricio Sotomayor, mientras que Eli de Caso lo calificó de "matón".