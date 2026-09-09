Duro choque entre Amparo Noguera y Fran García-Huidobro: "No vivimos con tu punto de rating"

Amparo Noguera y Fran García-Huidobro protagonizaron un duro choque de declaraciones a raíz de las declaraciones de la actriz, en las que criticó el retorno de los programas de farándula.

Fue a inicios de agosto que Noguera reflexionó en radio Futuro que "la televisión y el nivel de agresividad que existe… Esta nueva instalación de la farándula, ¿qué es eso? Era una cosa que estaba totalmente erradicada. Hay movimientos feministas, de respeto y la ley Karin en los lugares de trabajo, y uno prende la tele y ve un programa donde la gente habla mal de otro y habla de su intimidad. Es violento".

Aunque ha pasado más de un mes del momento en que emitió estas declaraciones, la polémica se instaló en los últimos días con diversas reacciones que han venido, incluso, desde el gremio, como los actores Etienne Bobenrieth y Matías Oviedo, quienes están actualmente en "Fiebre de Canto" y defendieron su participación en programas de corte farandulero.

"¿Que se acabe la farándula y que todos nos quedemos sin trabajo?"

La polémica escaló cuando la denominada "Dama de Hierro" decidió hacer eco de los dichos de Noguera y defendió la farándula como forma de entretenimiento, asegurando que son muchos los actores que disfrutan de estos programas.

"Amparo, no vivimos de tu punto de rating", lanzó visiblemente molesta García-Huidobro durante su intervención en "Plan Perfecto", de Chilevisión.

"¿Cuál sería la intención? ¿Que se acabe la farándula y que todos nos quedemos sin trabajo? O sea, la farándula ha sido absolutamente discreta con Amparo. Si nosotros tuviéramos que hacer la verdadera historia de Amparo Noguera, yo tendría que fumarme tres capítulos de 'Primer Plano'", aseveró, sosteniendo que ella es una "actriz soberbia" y que no debería meterse "en algo que no manejas".

García-Huidobro emplazó a Amparo, señalando que "te estás sentando en el trabajo de muchísima gente, Amparo… ¿Tú crees que el papá de Amparo (Héctor Noguera), que en paz descanse, alguna vez tuvo algún problema con 'Primer Plano' cuando quisimos ir a hablar con él? Conmigo en particular era muy cariñoso, siempre fue muy respetuoso de mi trabajo".

"Hay un montón de actores y actrices viviendo de esto que es un espectáculo, que es exactamente lo que haces tú", sentenció la otrora actriz.