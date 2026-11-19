Tras conocerse las imágenes de Luis Baeza Cáceres, exactor de "BKN", cartereando en el metro de Milán, el animador Eduardo Fuentes recordó su paso por la serie infantil y reconoció haber conocido al intérprete de "Albertito", bromeando con que "yo no le enseñé nada".

"Albertito" fue nuevamente captado robando en un país europeo, registros que fueron abordados en el matinal "Buenos Días a Todos" de TVN, momento en el que Fuentes reconoció haber sido parte de "BKN" en un episodio: era el animador de un concurso en el que participa y gana la banda que da nombre a la serie.

"Yo conocí a 'Albertito', yo salí en 'BKN', lo conocí. Yo no le enseñé nada, pero lo conocí", declaró para sorpresa de sus compañeros, momento en el que el equipo decidió probar su participación en la serie con imágenes de ese cameo.

Baeza tiene un largo prontuario delictual, acumulando más de 30 detenciones por robos en el Metro de Santiago, para luego llevar su "trabajo" a países europeos, donde ya ha sido detenido en múltiples ocasiones por delitos de similares características.

"Todos los Albertitos son peligrosos", bromeó Fuentes en el matinal.