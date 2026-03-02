Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.3°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

El ácido chiste de Diego Urrutia contra Kaminski en el Festival de la Comedia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Urrutia fue pareja de Carla Jara luego de su quiebre con Kaminski.

El ácido chiste de Diego Urrutia contra Kaminski en el Festival de la Comedia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El comediante Diego Urrutia recordó a Francisco Kaminski durante su rutina en el Festival de la Comedia de Chilevisión y le lanzó un ácido chiste al ex de su ex.

Urrutia fue pareja de Carla Jara luego del término del matrimonio entre la ex "Mekano" y Kaminski debido a una infidelidad con Camila Andrade. Pese al vínculo, Diego Urrutia no había mencionado al exlocutor en sus rutinas, hasta ahora.

Este domingo en su actuación en el Festival de la Comedia, Diego Urrutia contaba un chiste que mencionaba a los personajes del "Chavo del 8". "'Ratero, ratero', le gritaban... Hasta estaba Don Ramón, un hueón que debe 14 meses de renta gritando", comenzó diciendo.

"Ni Kaminski se atrevió a tanto", remató Urrutia, desatando las risas y aplausos del público presente.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada