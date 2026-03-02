El ácido chiste de Diego Urrutia contra Kaminski en el Festival de la Comedia

El comediante Diego Urrutia recordó a Francisco Kaminski durante su rutina en el Festival de la Comedia de Chilevisión y le lanzó un ácido chiste al ex de su ex.

Urrutia fue pareja de Carla Jara luego del término del matrimonio entre la ex "Mekano" y Kaminski debido a una infidelidad con Camila Andrade. Pese al vínculo, Diego Urrutia no había mencionado al exlocutor en sus rutinas, hasta ahora.

Este domingo en su actuación en el Festival de la Comedia, Diego Urrutia contaba un chiste que mencionaba a los personajes del "Chavo del 8". "'Ratero, ratero', le gritaban... Hasta estaba Don Ramón, un hueón que debe 14 meses de renta gritando", comenzó diciendo.

"Ni Kaminski se atrevió a tanto", remató Urrutia, desatando las risas y aplausos del público presente.