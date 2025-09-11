El noble gesto de Bombo Fica con familia de chilena fallecida en EEUU

El comediante Bombo Fica tuvo un noble gesto al dar a conocer que donará las ganancias de una sus funciones a la familia de la chilena de 43 años que falleció en Nueva York, Estados Unidos.

Lorena Soto Lobos fue encontrada sin vida el pasado miércoles 3 de septiembre por su pareja, Jorge Ramírez, en el departamento donde vivían. Hasta el momento se desconoce su causa de muerte y no se registra participación de terceras personas.

La familia inició una campaña para reunir cerca de 25 millones de pesos necesarios para repatriar el cuerpo de Lorena a Chile. Fue en ese contexto que el comediante decidió colaborar con un show a beneficio de los familiares para reunir el dinero necesario para el trámite fúnebre.

"Estábamos viendo la noticia y queríamos ayudar, porque en este país se ha perdido el sentido de la empatía y el dolor ajeno. Y uno tiene que volver a hacer el mayor de los esfuerzos para volver a recuperar eso", comentó a Página 7.

Quienes deseen apoyar a la familia pueden hacerlo a través de una campaña en GoFundMe, organizada por una compañera de Lorena, que hasta el momento ha logrado reunir más de 2 mil dólares en aportes.