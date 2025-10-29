Elenco de "La Pérgola de las flores" homenajeó a Héctor Noguera en su velorio

El elenco de la obra "La Pérgola de las flores", encabezado por la actriz Francisca Walker, rindió un sentido homenaje a Héctor Noguera durante su velorio.

Noguera, que fue parte del elenco de la versión original de 1960, fue director de un montaje estrenado en 2019 y cuya última temporada se llevó a cabo en septiembre pasado en el Centro Cultural GAM.

Es por eso que Francisca Walker y compañía acudieron al velatorio del legendario actor en el Campus Oriente de la Universidad Católica para cantar "Yo vengo de San Rosendo", el tema icónico del musical chileno.

La actriz Francisca Gavilán publicó en sus stories de Instagram un registro del emotivo momento, además de una interpretación suya de "Volver a los 17", el clásico de Violeta Parra.