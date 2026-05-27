Ernesto Belloni niega acusaciones de Paty Cofré: "Jamás he golpeado a una mujer"

El comediante Ernesto Belloni salió a desmentir las acusaciones de Paty Cofré, quien afirmó que había recibido una bofetada de su parte.

En el programa "La Divina Comida", la actriz recordó los episodios que terminaron por quebrar su relación con su colega.

Según su relato, el intérprete de Che Copete "viene y me manda un charchazo aquí en la cara en plena función. Yo lo miro y le dije: '¿qué te pasó? Me pegaste (...) Le dije: 'Me pedís disculpas o me voy y te cago el sketch'".

Belloni niega acusaciones de Cofré

Tras las declaraciones de su excompañera, Belloni alzó la voz para aclarar la situación y negar categóricamente el episodio.

"Esta semana me he visto involucrado en la infamia más grande que me ha pasado en la vida. Debo aclarar: jamás he golpeado a una mujer", declaró a Chile Podcast.

Bajo esta línea, el humorista señaló que "si Kike Morandé me ve dándole una bofetada a una mujer, me echa del canal. Mega me echa del canal. Por lo tanto, es absolutamente falso. Yo jamás golpearía una mujer".

"Paty Cofré, nada contra ti, te entiendo perfectamente, uno cuando va estos programas siempre requieren invitados especiales. Siento que fuiste utilizada para este programa. Ahora, lo que no entiendo es por qué yo he sido la víctima", añadió.

"Creo que hay algo oculto. Quisieron hacerme daño a mí, pero desgraciadamente, te lo están haciendo a ti también. El golpe nunca existió. Quiero que tú reacciones. Siento que fuiste utilizada. En estos programas te llaman, una periodista te pregunta qué temas quieres hablar y luego se arma un guión. No hay una autonomía de opinión ahí", concluyó.