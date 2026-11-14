Ex de Parived recordó presunta infidelidad con Tonka Tomicic y reveló incómoda conversación

Inessa Sorokina, expareja de Marco Antonio López, conocido como Parived, recordó su antigua relación con el anticuario y se refirió a la presunta infidelidad que habría protagonizado con Tonka Tomicic.

En el nuevo capítulo de "Primer Plano", la modelo rusa contó que durante ese periodo no sabía que López mantenía una relación con la animadora, pese a que ambos coincidían en distintas actividades. "No sabía que él salía con ella, porque, en el fondo, él estaba conmigo saliendo con ella pareciera, ¿no?", expresó.

Según relató, su madre fue una de las primeras personas en sospechar de un vínculo sentimental entre ambos, luego de acompañarla a distintos desfiles en los que también estaba presente Tomicic. "Cuando mi mamá me acompañaba a los desfiles y estaba Tonka, era una cosa terrible, se abrazaban y podían separarlos a ellos", recordó.

En este contexto, la maniquí aseguró que, en una de esas ocasiones, su madre le advirtió directamente sobre una posible infidelidad: "Un día estamos en la casa y (mi mamá) me dice: 'Marco Antonio te está engañando con ella'". Sin embargo, Sorokina contó que inicialmente descartó esa posibilidad, pues consideraba que ambos eran amigos.

Con el paso del tiempo, decidió enfrentar a Parived por sus sospechas, pero, según su versión, él negó que existiera una relación con la conductora. La situación llegó a tal punto que Inessa amenazó con acudir a TVN para exponer lo que estaba ocurriendo.

En ese contexto, la modelo recordó una particular respuesta que habría recibido del anticuario: "Cuidado, puede aparecer un ángel en la ventana y te vas a quedar sin brazos", frase que la dejó sorprendida y que recordó durante su conversación con el programa.

La conversación telefónica con Tonka Tomicic

Pero el relato no terminó ahí, ya que Sorokina también desclasificó una incómoda conversación que aseguró haber mantenido directamente con la exMiss Chile, quien la llamó para preguntarle por los rumores de que ella decía que le había quitado a su pareja.

"De repente suena mi teléfono, era la Tonka. Me dice: 'No sé por qué anda un rumor que tú estás diciendo que yo te había quitado a tu pololo'", relató la modelo.

Ante esa pregunta, Inessa decidió consultarle directamente si Parived era su pareja, a lo que Tomicic habría respondido afirmativamente. "Qué raro, ayer estuvo acá en mi casa y me juraba que es mi pololo", fue la respuesta que, según recordó, le dio a la animadora.