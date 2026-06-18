¿Faloon al reality de Mega? Ponen en duda su continuidad en CHV

En medio de su ausencia de "Fiebre de Baile" a raíz de una urgencia de salud, se ha puesto en duda la continuidad de Faloon Larraguibel en Chilevisión.

La modelo, que se mostró en los últimos días en redes sociales desde una clínica y con cuello ortopédico, presentó una licencia médica que la tendrá alejada del programa de baile al menos por dos semanas.

Todo esto luego de protagonizar un tenso momento con Kathy Contreras, que comenzó con una discusión en los vestuarios del programa, retirándose ofuscada del backstage en plena arremetida de su compañera ante las cámaras.

El periodista Pablo Candia señaló que "el canal le habría puesto un ultimátum a Faloon. Estará dos semanas fuera de competencia, pero si Faloon llegara a sumar más tiempo, el programa la eliminaría definitivamente".

De concretarse su salida de CHV, la exYingo se estaría sumando al exitoso reality de Mega, "¿Volverías con tu ex? 2", donde actualmente está su expareja Raimundo "Rai" Cerda, llegando al programa como la figura mejor pagada.

Fue en el espacio "Con lentes como los famosos", de ChilePodcast TV, donde la influencer y publicista Fabiana Portella reveló que Larraguibel dejará "Fiebre de Baile" en los próximos días y que recibió una millonaria oferta de la estación de Vicuña Mackenna para ingresar al reality.

Citando al equipo que trabaja con la modelo, "se le ofreció alrededor de 300 millones de pesos" para llegar a "¿Volverías con tu ex? 2", dando cuenta que esa cifra es mensual.

Si la bailarina concreta su salida del canal, se verá obligada a pagar una multa a CHV por anticipar el término de su contrato, que sería de 30 millones de pesos.