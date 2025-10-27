Familia de Héctor Noguera aclara estado de salud del actor

Este lunes, varios reportes indicaron que el actor Héctor Noguera estaría atravesando una compleja situación de salud.

La información trascendió luego de que el presidente Boric dejara anticipadamente una actividad pública, señalando que debía "despedir a una persona que está próxima a partir".

Si bien, el mandatario no dio detalles sobre a quién iría a visitar, The Clinic reveló que se trataba del destacado intérprete nacional.

Familia de Héctor Noguera se pronuncia

A raíz de las especulaciones, la familia Noguera emitió un breve comunicado, aclarando el estado de salud del legendario artista.

"Con respecto a los rumores acerca del estado de salud de Héctor Noguera, comunicamos que a sus 88 años, ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso", explicaron.

Bajo esta línea, añadieron: "Se agradece la preocupación por la salud de Héctor y el respeto a la privacidad de la familia".