Farkas se querella contra Claudia Schmitd y expuso que la ayudó con "cientos de millones"

Leonardo Farkas anunció que se querellará "sin ninguna contemplación" contra Claudia Schmitd por difamación e injurias, luego de que la uruguaya asegurara que el empresario participaba en supuestas fiestas con orgías.

El filántropo y la panelista de farándula tuvieron una larga amistad, tanto así que Schmitd conoció a su esposo en un cumpleaños del rubio millonario, pero las recientes afirmaciones de la uruguaya, incluyendo hablar sobre el distanciamiento con Tonka Tomicic, llevaron a Farkas a emprender acciones legales.

Incluso, el empresario expuso que por mucho tiempo ayudó de forma desinteresada a Schmitd con "cientos de millones" para solucionarle "graves problemas financieros, como fue rescatarle la hipoteca sobre su casa en Chile, todas sus deudas personales".

Sin embargo, "cuando le informé que ya no le pagaría los excesos, decidió buscar protagonismo recurriendo a mi difamación e injuria, afectando seriamente el honor de mi familia", acusó Farkas, dando cuenta de que "la situación ha escalado a límites inaceptables".

"He dado instrucciones precisas a mis abogados para preparen las respectivas querellas criminales sin ninguna contemplación, ya sea contra ella y los demás que se han prestado para difundir su ilícito proceder", anunció en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El origen de la polémica y qué dijo Schmitd

El conflicto entre Farkas y Schmitd alcanzó su mayor polémica con las declaraciones de la uruguaya a Sergio Rojas, quien en su programa "Que te lo digo" dio a conocer que la panelista de farándula le reveló, en una conversación privada, que el millonario participaba en fiestas con orgías.

Según los supuestos dichos de Schmitd a Rojas, ella "nunca quiso participar de unas fiestas en que participaba Farkas, que eran unas orgías colectivas (…) ponían prácticamente a una persona como cordero degollado, era como una tómbola humana, ¡una cosa terrible!".

Tras conocerse el anuncio de querellas en su contra, Schmitd reaccionó en su cuenta de Instagram con una publicación en sus Stories donde, sin mencionar a Farkas, escribió: "Si fuera mina, estaría con la regla".