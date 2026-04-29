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Tópicos: Magazine | Personajes

Tonka Tomicic rompió el silencio tras quiebre de su amistad con Farkas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Tengo excelentes recuerdos de él, su mujer y su familia", aseguró la animadora.

El filántropo apuntó a "amistades en común" como los culpables del distanciamiento.

Tonka Tomicic rompió el silencio tras quiebre de su amistad con Farkas
 UNO (Archivo)

"No me interesa estar hablando de otras personas", insistió Tomicic.

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Tonka Tomicic finalmente se refirió al término de su amistad con Leonardo Farkas, luego de que el rubio millonario descartara como las causas del quiebre una pelea o el denominado el caso Relojes, donde el ex de la animadora Marco Antonio López, más conocido como Parived, apareció dentro de los investigados.

En conversación con "Primer Plano" de CHV, el filántropo negó haber prestado dinero a Parived y, más bien, apuntó a "amistades en común" como los culpables del distanciamiento, pese a haber cultivado una cercana relación con Tomicic, incluyendo pagarle el matrimonio en Israel.

"Tiendo a no hacer comentarios de amigos, familia, relaciones. En realidad, en eso soy súper… no sé si hermética, pero sí cuidadosa. No me interesa estar hablando de otras personas", aseguró la animadora al reaccionar a las declaraciones de Farkas.

Entrevistada por "Sígueme" de TV+, Tomicic evitó referirse a las causas del distanciamiento con Farkas debido a otras amistades, aunque sí reconoció que "tengo excelentes recuerdos de él, su mujer y su familia.

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