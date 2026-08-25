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Tópicos: Magazine | Personajes

Filtran el millonario sueldo de Pinilla en "Fiebre de Canto"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exfutbolista es uno de los participantes mejor pagados del programa.

Filtran el millonario sueldo de Pinilla en
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La audiencia ha cuestionado el talento vocal de Pinilla desde su primera presentación.

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El exdelantero nacional Mauricio Pinilla ha protagonizado algunas de las presentaciones más comentadas de los primeros episodios de "Fiebre de Canto", con el estelar de Chilevisión desembolsando una millonaria suma para tenerlo en la competencia.

De acuerdo con lo informado por La Hora, el comentarista deportivo recibe un sueldo de tres millones de pesos a la semana, siendo uno de los participantes mejor pagados del programa.

La audiencia ha cuestionado el talento vocal de Pinilla desde su primera presentación, pero el exfutbolista ha logrado mantenerse en competencia y destacar también tras bambalinas.

Esto en medio de la defensa que ha hecho, tanto en redes sociales como en el mismo programa, a su expareja Gala Caldirola luego del mediático quiebre con Luis "Mago" Jiménez, quien reconoció haberle sido infiel con su exesposa Coté López.

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