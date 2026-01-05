Filtran polémicos chats entre Maripán y Carmen Tuitera en medio de demanda por hostigamiento

La disputa judicial entre el futbolista Guillermo Maripán y la influencer Carmen Castillo, conocida como Carmen Tuitera, sumó un nuevo capítulo tras la difusión de chats privados que forman parte de la demanda civil presentada por el jugador.

La acción judicial, ingresada en mayo de 2025, acusa a la autora de "Brilla, Weona ¡Brilla!" de haber desarrollado una "campaña de hostigamiento y actos deliberados de desprestigio" en contra del seleccionado chileno, afectando su honra e imagen pública.

En el escrito, la defensa del seleccionado nacional sostiene que "la demandada inició una serie de conductas reiteradas, públicas y privadas, destinadas a menoscabar la reputación personal y profesional del demandante".

Los mensajes incluidos en la demanda

Entre los antecedentes presentados se encuentran capturas de conversaciones sostenidas durante 2024, en las que ambos discuten sobre la naturaleza de su vínculo. En uno de los mensajes, Castillo le reprocha al futbolista: "Nunca fuiste claro conmigo y aun así seguiste escribiéndome".

En otra parte del intercambio, el deportista responde marcando distancia sobre la relación, señalando que "nos vimos una sola vez y nunca hubo algo más que eso", versión que su defensa utiliza para descartar la existencia de un vínculo sentimental formal.

El documento judicial también consigna que, tras el quiebre del contacto, la figura de redes sociales habría realizado publicaciones y mensajes que, según la parte demandante, buscaban "exponer y presionar públicamente" al jugador.

La defensa afirma que estas acciones "excedieron con creces el legítimo ejercicio de la libertad de expresión", provocando un daño directo a la imagen del futbolista tanto en el ámbito deportivo como personal.

Además, Maripán solicita en la querella una indemnización por daño moral de $200 millones, además de una retractación pública, argumentando que los hechos descritos "configuran un actuar abusivo y persistente".