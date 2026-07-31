Fran Maira por videos filtrados de agresión: "Están sacados de contexto"

La influencer Fran Maira finalmente rompió el silencio tras la filtración de los videos del incidente donde terminó golpeada y con graves lesiones, asegurando que los registros están sacados de contexto.

En el ojo del huracán por sus polémicas personales, incluyendo el reflote de su atropello, la exchica reality se comunicó con Sergio Rojas en el programa "Que te lo digo", de Zona Latina, donde reconoció que "estoy mal, pero saliendo adelante como siempre".

Explicando que no puede hablar en detalle sobre lo sucedido, por petición de su equipo y abogados, la artista urbana aclaró que no autorizó la filtración de los registros de la agresión y que los videos "están sacados de contexto, porque los cortan, no muestran cuando la niña me pega, cuando él me pega, no muestran nada".

Consultada respecto a si está recibiendo apoyo de su entorno tras el incidente, dijo tener "mucha contención" y desmintió que haya intentado autolesionarse: "No, absolutamente que no".

De acuerdo a diversas versiones, el altercado ocurrió en la casa de Nes on the Shet (Joaquín Rodríguez), un productor de música urbana que tuvo una relación con Maira. Este romance terminó tormentosamente en octubre de 2025.

"Se venció el contrato" con CHV

Respecto a la información de que Chilevisión puso fin al contrato que mantenía con ella, Maira explicó que "se venció el contrato" con la señal privada luego de ser eliminada de "Fiebre de Baile" y descartó haber tenido una oferta para participar en "Fiebre de Canto".

Eso sí, confirmó que tiene una "oferta del reality" que "sigue en pie", sin mencionar si se trata de "¿Volverías con tu ex? 2", de Mega.