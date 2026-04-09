Gabriel del Carril desmiente rumores sobre apariencia de Elvira López: "Está estupenda"

La actriz Elvira López ha estado en la palestra en los últimos días, tras reportes sobre un delicado momento personal marcado por supuestos problemas de salud y dificultades económicas, lo que generó preocupación y conversación en programas de farándula.

Según Cecilia Gutiérrez, la intérprete de "Brujas" habría estado internada a raíz de una enfermedad respiratoria -neumonía- por al menos 13 días, información que Gabriel del Carril, esposo de la artista, confirmó la información.

Posteriormente, el programa "Primer Plano" abordó el presente de la actriz y su estado de salud mediante un reportaje. Tras esto, López y su marido se pusieron en contacto con el estelar de farándula, lanzando furiosos descargos por insinuar un posible "secuestro" en la nota.

Días más tarde, Titi García Huidobro mencionó en "No es lo Mismo" que el espacio de CHV omitió imágenes de actuales de la intérprete producto de su apariencia.

Gabriel del Carril desmiente rumores

A raíz de las especulaciones, Gabriel del Carril se puso en contacto con el portal Alfombra Roja para aclarar que Elvira luce "mejor que nunca".

"Eso es absolutamente falso. Primero, no tienen ninguna foto actual de Elvira. Elvira está estupenda, muy bien, mejor que nunca", dijo el fotógrafo.

Bajo esta línea, la expareja de Carolina Fadic indicó que la situación es "gravísima, es una pelota que se está agrandando".

"Nosotros ya queremos que terminen con esta ola de rumores falsos, que nos dejen en paz (...) que nos dejen tranquilos, que respeten la privacidad nuestra. Eso es lo único que pido", sentenció del Carril.