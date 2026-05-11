Gabriel Urzúa lanza críticas contra el gobierno de Kast por paralizar obras del GAM

El actor Gabriel Urzúa lanzó una dura crítica contra la gestión del gobierno de José Antonio Kast a raíz de la paralización de obras en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

En el programa "La Voz de los que sobran", el intérprete se refirió a la interpelación que recibió el ministro de Culturas, Francisco Undurraga, respecto a dicha decisión.

"Que lo hayan interpelado me parece estupendo", dijo, añadiendo que dicho emplazamiento "es un buen signo para quizás las otras áreas, ¿no? O sea, me parece que ya basta de estar prometiendo cosas y riéndose en nuestras caras".

Bajo esta línea, el finalista de "Fiebre de Baile" señaló que cuando "la mentira es demasiado evidente; la resta no puede sumar. No sé hasta cuándo va a durar esto... yo creo que está jugando con fuego".

Además, el artista aprovechó para destacar la importancia de centros culturales como el mencionado, afirmando que el GAM "es hermoso porque siempre está lleno, la gente llena las salas del GAM. Es un lugar que queda para todos cerca, es fundamental".

"Y está este proyecto de esta 'mega sala'. Es una sala de teatro que sería la sala de teatro más grande de Chile, digamos, con alrededor de 2500 butacas creo, para hacer conciertos... que más encima de no tenerlo, tiene un costo como de 6.200 millones... ahí está: 6.200 millones por cancelar las obras del GAM", cerró.