Un fuerte emplazamiento por los recortes en el área, y en particular por la decisión del Gobierno sobre el proyecto del GAM, enfrentó el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, al participar en la inauguración de la primera versión de Aurora Conecta: Encuentro de Industrias Creativas Culturales, evento impulsado por la propia secretaría de Estado y la incubadora de negocios Innovo USACh.

El ministerio explicó que el encuentro, que coincidentemente se realizó en el propio GAM, "concebido como una jornada de articulación, visibilización e inspiración" contó con las 50 empresas beneficiadas en las dos convocatorias de Aurora, además de actores del ecosistema creativo y cultural: "El objetivo es fortalecer vínculos, abrir espacios de conversación estratégica y activar oportunidades de colaboración en torno a temas como sostenibilidad, innovación, adopción tecnológica, redes, visibilidad y posicionamiento de las empresas creativas".

No obstante, durante su alocución Undurraga fue interpelado desde el público por las rebajas que enfrentarán los presupuestos de diversas iniciativas, en el marco del ajuste fiscal que promueve el Gobierno: "Usted no viene a escuchar", respondió la autoridad luego de la queja, agregando que el Ministerio seguirá apoyando al sector.

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