Gisella Gallardo le cierra la puerta a Mauricio Pinilla: "Ya no me puedo hacer cargo"

La relación entre la periodista Gisella Gallardo y el exfutbolista Mauricio Pinilla llegó a su final definitivo.

Así lo aseguró la comunicadora en el programa "Hay que decirlo", donde anunció que "estamos separados hace un tiempo" y que está "soltera". "No resultó no más y a veces hay que soltar", señaló en el espacio de farándula.

Tras un mediático quiebre en 2022, la pareja intentó retomar su relación en 2025 en medio de la crisis financiera y personal del ex Universidad de Chile. Sin embargo las cosas no llegaron a buen puerto debido a las constantes recaídas del exdeportista.

"Yo ya le había dicho que lo quería con todo el corazón, pero que como pareja no podíamos seguir juntos. Mi último acto de amor fue acompañarlo en su enfermedad", agregó Gallardo.

En ese sentido sostuvo que "ya no me puedo seguir haciendo cargo" y que "lo quise lo que más pude, pero Mauricio tiene 42 años y sabe lo que quiere y lo que no". "Yo también sé lo que quiero y ya no quería seguir con él", sentenció.