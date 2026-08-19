Gonzalo Cáceres y su matrimonio con Sarita Vásquez: "Fue una cosa de ella, pero lo pasé regio"

El estilista Gonzalo Cáceres recordó su mediático matrimonio con la cosmetóloga Sarita Vásquez, fallecida en 2011 tras una ardua lucha contra el cáncer de pulmón.

La pareja celebró su boda en 1998, siendo uno de los eventos más comentados de la televisión noventera, aunque la unión no duró mucho al separarse luego de un año de ocho meses juntos.

En conversación con Luis Slimming en su programa "Entre broma y broma", Cáceres sinceró que él es "más cartucho que ir a comprar a La Vega", ante lo cual el comediante le recordó que estuvo casado.

"Sí, pero esa fue otra cosa. Fue una aleación entre ella y yo", aclaró de entrada el estilista, explicando que fue "por una cosa de ella, que no voy a contar porque… pero lo pasé maravilloso, regio".

Al recordar a su exesposa, aseguró que ella era "una gran persona y todo, pero no hubo cuchu cuchu, ni quichi quichi, ni nada".

En una conversación de junio pasado con La Cuarta, el fashionista había señalado que "nosotros hicimos un pacto, por algo, y ella necesitaba casarse. Y yo me casé con ella, pero no por amor ni porque la amaba ni porque iban a pasar cosas, ni nada".