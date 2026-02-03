Gonzalo Valenzuela aclara supuesta infidelidad con mujer "idéntica" a Kika Silva

El actor Gonzalo Valenzuela alzó la voz sobre su supuesto encuentro con una mujer parecida a Kika Silva, su expareja.

Las especulaciones comenzaron luego de que Adriana Barrientos afirmara que el quiebre matrimonial entre el intérprete y la modelo se debió a una infidelidad: "Kika Silva lo pilló con una rucia y por eso terminaron", dijo en una transmisión en vivo.

Asimismo, la panelista de "Zona de Estrellas" indicó que Valenzuela y la mujer, "muy parecida a Kika Silva", fueron vistos en un restaurante en Zapallar, del que debieron retirarse ya que el artista estaba fumando, olor que fue molesto para el resto de los comensales.

Gonzalo Valenzuela aclaró la identidad de la mujer

Tras estos rumores, Gonzalo Valenzuela utilizó sus redes sociales para revelar la identidad de su acompañante.

"Esto lo aclaro por respeto a Kika. El día de mi cumpleaños. Me vieron caminando y comiendo con una rubia PRECIOSA", partió diciendo el actor en Instagram.

Bajo esta línea, el artista continuó explicando que "seguramente nos vieron porque nos sentamos afuera en la terraza del restaurante".

"ERA ELLA...la de la última foto. Gracias", sentenció, aclarando que la mujer con la que estuvo ese día era, precisamente, Kika Silva.

Cabe recordar que Valenzuela y Silva confirmaron el fin de su relación el pasado 20 de enero, luego de casi dos años de matrimonio.