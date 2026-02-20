Helhue Sukni amenaza a delincuentes que entraron a casa de sus padres: "Los voy a encontrar"

La madrugada de este viernes, los padres de la abogada Helhue Sukni fueron víctimas de un asalto en su casa de Las Condes.

Según antecedentes, al menos cinco individuos ingresaron al hogar de los adultos mayores -de 88 y 89 años-, quienes fueron amarrados de pies y manos en uno de los dormitorios.

"Son personas de avanzada edad, no opusieron resistencia. Solo fueron amarrados de pies y manos. No hubo golpes ni otro tipo de agresión", detalló el subprefecto Rubén Plaza, jefe de la Brigada de Robos Metropolitana Oriente de la Policía de Investigaciones.

Asimismo, la PDI señaló que los sujetos no portaban armas de fuego y que, posiblemente, utilizaron cuchillos u otras herramientas para ingresar al inmueble, donde sustrajeron alrededor de 20 millones de pesos en especies.

La amenaza de Helhue Sukni

Por su parte, Helhue Sukni, que se encuentra de vacaciones en Brasil, utilizó su cuenta de Instagram para referirse al hecho.

"Hijos de p... malditos que entraron a la casa de mi papá y mi mamá, 90 años, amarraron a mi papá. Les juro, les juro, como que me llamo Helhue Sukni, los voy a mandar a matar, o los voy a matar yo para que sepa todo Chile, toda la prensa, que entraron a la casa de mi papá", lanzó en un vídeo.

En este contexto, la popular abogada de redes sociales añadió: "Espérense no más, los voy a encontrar. No estoy ahora allá, pero que llegue y los voy a encontrar y van a saber quién es la Helhue Sukni (...) Los maldigo a ustedes, a sus hijos y sus nietos, malditos", sentenció.