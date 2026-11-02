Hija de Mauricio Flores envió sentido mensaje por detención de su hermano: "Tengo miedo"

Danika Flores, la hija del comediante Mauricio Flores, envió un sentido mensaje tras la detención de su hermano Danko por el delito de tráfico de drogas.

A través de sus redes sociales, y según reportó La Cuarta, la joven lamentó lo que le había ocurrido a su hermano y expresó sus temores sobre la situación. "No sé cómo escribir para ti, porque duele y sin duda es el dolor más grande que he sentido en mi vida, ese dolor que viene desde adentro", indicó.

"Tengo miedo, tengo ganas de que esto solo sea una pesadilla. Sólo sé que te amo, que no hay un segundo que no piense en ti, y aquí estoy y estaré siempre", agregó Danika en una foto junto a Danko.

Danko Flores fue detenido el pasado viernes portando 18 kilos de droga en la Región de Tarapacá. Su padre, el comediante Mauricio Flores, señaló que "es una situación difícil" y pidió privacidad para su familia.