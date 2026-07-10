Hijo de Fernando Kliche recordó los últimos días de su padre: "Dio la pelea"

A una semana de la muerte de Fernando Kliche, su hijo Ignacio detalló cómo fueron los últimos días del legendario actor.

En conversación con LUN, el comunicador reveló que, luego de que su padre fuera diagnosticado con cáncer de páncreas, dejó de lado sus actividades para poder acompañarlo. "Mi viejito dio la pelea y me tocó estar con él como su mano derecha, junto con mis hermanos, hasta el último momento", contó.

Asimismo, el también actor aseguró que uno de los momentos más significativos de todo este proceso fue la reunión entre los seis hermanos, incluyendo a los que residen fuera de Chile.

"Mi padre agradeció porque estuvimos unidos y dijo que, si ese era el precio para ver a sus hijos juntos y unidos, lo pagaba feliz", comentó.

En este contexto, Ignacio afirmó que, "dentro de todo lo terrible, tuve la posibilidad de tener conversaciones muy profundas y maravillosas con mi padre. Hablamos, lo besé, lo abracé y le dije que lo amaba mucho. No nos quedó nada que decirnos. Quedamos totalmente en paz".

Finalmente, el showman destacó que, incluso en este difícil momento, Fernando no perdió el sentido del humor.

"Nos reíamos de tonteras, tirábamos la talla hasta el final. Me quedo con la imagen de él llorando de la risa", sentenció.