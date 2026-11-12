Influencer Tío Tito fue liberado tras confusa detención: Anunció acciones legales

Pasada las 2:30 de la madrugada de este jueves fue liberado el influencer conocido como Tío Tito tras protagonizar una confusa detención en una manifestación contra el alza de combustibles.

El hombre, cuyo nombre real es Héctor Hernán Peña Meneses, se encontraba participando de una de las masivas caravanas automotrices que se han desarrollado en los últimos días en el país a raíz de la crisis por el aumento de precios del combustible.

Según registró el influencer Ariel Osses, Carabineros le indicó a Tío Tito que su detención se debía a conducción temeraria por, supuestamente, haber intentado atropellar a un efectivo policial.

Ante la falta de evidencias, Tío Tito fue dejado en libertad, aunque calificó su paso por la comisaría como "una experiencia terrible".

"Primera vez en la vida que me toman detenido por algo que hasta este momento todavía no me explican por qué me tomaron detenido. Nadie sabe, ni ellos se ponen de acuerdo. Han dicho tres o cuatro cosas", agregó, señalando que interpondrá acciones legales por su detención.