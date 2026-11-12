Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago21.1°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Magazine | Personajes

Influencer Tío Tito fue liberado tras confusa detención: Anunció acciones legales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hombre, cuyo nombre es Héctor Peña, participaba de una manifestación contra el alza de combustibles.

Influencer Tío Tito fue liberado tras confusa detención: Anunció acciones legales
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Pasada las 2:30 de la madrugada de este jueves fue liberado el influencer conocido como Tío Tito tras protagonizar una confusa detención en una manifestación contra el alza de combustibles.

El hombre, cuyo nombre real es Héctor Hernán Peña Meneses, se encontraba participando de una de las masivas caravanas automotrices que se han desarrollado en los últimos días en el país a raíz de la crisis por el aumento de precios del combustible.

Según registró el influencer Ariel Osses, Carabineros le indicó a Tío Tito que su detención se debía a conducción temeraria por, supuestamente, haber intentado atropellar a un efectivo policial.

Ante la falta de evidencias, Tío Tito fue dejado en libertad, aunque calificó su paso por la comisaría como "una experiencia terrible".

"Primera vez en la vida que me toman detenido por algo que hasta este momento todavía no me explican por qué me tomaron detenido. Nadie sabe, ni ellos se ponen de acuerdo. Han dicho tres o cuatro cosas", agregó, señalando que interpondrá acciones legales por su detención.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada