Ingrid Cruz sigue molesta por revelación sobre relación con Felipe Camiroaga
La actriz cuestionó que la periodista Cecilia Gutiérrez diera detalles de "un pinchazo", cuando el involucrado "no puede hacer nada".
La actriz Ingrid Cruz llegó al programa "Only Friends" de Mega y aunque debutó como panelista no se libró de incómodas preguntas, como una sobre la revelación de que tuvo "un pinchazo" con el fallecido animador Felipe Camiroaga.
La figura de "Marparaíso" y "Brujas" cuestionó -sin nombrar- a la periodista Cecilia Gutiérrez, quien en 2025 dio a conocer que hubo una relación entre ambos, a fines de los años '90.
"Me molestó", lanzó directamente Cruz, quien enfatizó que "cuando cuento las cosas es porque he estado en pareja, porque he tenido una relación; quiero subir alguna foto, listo, ya pareja. Los pinchazos no los cuento, ¿para qué?".
Además, consideró impropio hablar de romances de una persona que no puede responder: "Si no conté antes, por qué lo iba a contar cuando él ya había fallecido, me parece una falta de respeto. ¿Por qué? Qué lata. No sé, encontré una falta de respeto por él, porque no puede hacer nada".