Jonathan Bailey es elegido por People como el hombre más sexy del mundo

El actor británico Jonathan Bailey, conocido por su papel en "Bridgerton" y su participación en "Wicked", fue elegido por la revista People como el hombre más sexy de 2025, convirtiéndose en la primera persona abiertamente homosexual en recibir este reconocimiento.

El intérprete de 37 años sucede a John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022). La distinción, otorgada por People desde 1985, tuvo como primer ganador a Mel Gibson.

Bailey reveló la noticia durante una entrevista en The Tonight Show de Jimmy Fallon, donde lo describió como "el honor de su vida".

Según la publicación, el actor es una de las estrellas "más irresistibles de Hollywood", "rebosante de encanto e ingenio y con una apariencia casi injustamente atractiva".

Además de su carrera en televisión y cine, Bailey fundó en 2024 "The Shameless Fund", organización benéfica que apoya a la comunidad LGBTQ+. "Hay mucha gente que quiere hacer cosas brillantes y siente que no puede... el sector LGTB está bajo una amenaza inmensa en este momento", expresó el actor en la entrevista con la revista.

En el reportaje, Bailey posa junto a su perro Benson y comenta que se siente "increíblemente afortunado". También adelantó que le gustaría ser padre "si los planetas se alinean". Su próximo estreno será "Wicked: For Good", segunda parte del musical, que llegará a los cines el 21 de noviembre de 2025.