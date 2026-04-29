José Antonio Neme lideró listado de los rostros de TV más conocidos

La consultora Cadem liberó una nueva versión de su encuesta 5C, la cual incluyó un listado de los rostros de televisión más reconocidos.

Dicho ránking fue liderado por José Antonio Neme de Mega con un 93% de los encuestados asegurando conocerlo.

Más atrás se ubicó su compañera de "Mucho Gusto" y animadora del Festival de Viña, Karen Doggenweiler, con un 90%. Los primeros tres puestos los cierra Julio César Rodríguez, el flamante nuevo rostro de Mega, con un 89%.

Entre los rostros con mejor evaluación positiva destacó en el primer lugar el periodista Ramón Ulloa de Canal 13 con un 83%, seguido por Eduardo Fuentes de TVN con un 80%. En contraparte, Neme y Doggenweiler obtuvieron en esta categoría un 73% y 70%, respectivamente.

Los cinco rostros más conocidos