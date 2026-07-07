José Antonio Neme reflexionó en torno a su homosexualidad y reveló duros momentos: "Un dolor muy profundo"

José Antonio Neme realizó una sentida reflexión sobre su homosexualidad y su trabajo en los medios de comunicación, donde aseguró haber vivido duros episodios.

En conversación con la Premio Nacional de Periodismo Mónica González en su podcast Radar Ciper, Neme recordó sus inicios como reportero y aseguró que un superior le pidió trabajar en su voz porque era "demasiado amanerada".

"Me dijo 'No puede volver a grabar. Vaya y tome clases, porque su voz es demasiado amanerada y cuando tenga una voz más masculina, vuelva a mostrarme el resultado de esa grabación' y yo acepté", relató.

Sin embargo aseguró que "me dio pena, pero trabajé en eso, y tomé clases y logré

al final empostar mi voz de alguna forma de que se ajustara los cánones de credibilidad del Chile de esa época".

Pese a que pudo ser aceptado por sus editores, Neme indicó que "igual fui bien rebelde" al no usar corbata o al vestir colores poco habituales para la televisión. "También me salía un tono medio mariconcito", agregó.

"Fueron tantos los comentarios de la corbata, de la camisa celeste, de las risitas en el pasillo y en el baño... si bien mis primeros 10 años en prensa fueron muy bonitos y tengo buenos recuerdos, pero estuvo lleno de esas discriminaciones brutales y groseras, siempre acompañados de esa risita y ese murmullo", detalló José Antonio Neme.

Pese a todo, para el periodista "nunca fue una opción" ocultar su identidad.

El mundo homosexual

Neme también habló sobre cómo vivió su homosexualidad a un nivel más personal y señaló que "mi tránsito por el mundo homosexual ha sido incluso más difícil que haber salido del clóset con los heterosexuales".

"Los primeros años de tratar de hacer amigos, ni siquiera amantes, fue un parto, fue un dolor muy profundo, fue como reconfirmar el aislamiento, fue reconfirmar la invisibilidad", lamentó.

En esa línea comentó que "llegué a un mundo homosexual muy hostil, a lo mejor llegué al lugar equivocado o no entendí los códigos. A lo mejor yo esperaba más, no quiero sonar soberbio y los primeros años caminando solo en el mundo homosexual".