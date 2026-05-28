José Antonio Neme salió al paso de los rumores que lo involucran con Camilo Huerta

"Es absurdo". Así reaccionó el animador José Antonio Neme a los rumores que lo involucraron con Camilo Huerta, luego de que la exesposa del chico reality Marité Matus lo acusara de haber tenido relaciones con un periodista de iniciales J.A.N. a cambio de dinero.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez, en "¡Hay que decirlo!", quien reveló aquel antecedente en medio de la disputa judicial que enfrenta a la expareja, donde Huerta se querelló contra su exesposa por injurias graves con publicidad luego de que Matus lo demandara por divorcio culposo.

Dentro de la demanda que interpuso Matus, la defensa de Huerta extrajo un párrafo donde ella "lo acusa de tener relaciones íntimas con hombres", dando cuenta de "un mensaje que él le habría enviado a un amigo contándole de esta situación. Y no solo una relación con una persona del mismo sexo, sino que habría cobrado por eso", involucrando a un periodista de iniciales J.A.N.

Al coincidir las iniciales con su nombre, Neme fue contactado por Sergio Rojas en su programa "Que te lo digo", donde calificó todo como "una huevada".

Tras enterarse de los rumores, envió un audio a Rojas en el que sostuvo que a Huerta "lo he visto una vez en mi vida en un festival. Lo presenté y punto. Él no sabía ni quién era, así que es imposible".

"Yo también podría decir que me acosté con Britney (Spears). Me da lo mismo que lo hablen… es tan idiota la huea, además no tiene ni un sentido. No tengo ni una relación, imposible que me cruzara con él, es absurdo", señaló el animador de "Mucho gusto".

Y sentenció: "Lo encuentro tan ridículo, cualquiera puede decir cualquier cosa".