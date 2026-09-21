José Antonio Raffo confirma el fin de su romance con Lux Pascal: "No soy el cuñado de Chile"

El actor José Antonio Raffo confirmó que su relación amorosa con Lux Pascal llegó a su fin tras casi 15 años.

Raffo señaló en el podcast "Sin Editar" de Pamela Díaz que "yo no soy el cuñado de Chile", aludiendo al cariñoso apodo que recibió durante su participación en "Fiebre de Baile".

"Es una buena oportunidad para decir que yo he estado con la Lux hace 15 años, teníamos 18 y ahora tenemos prácticamente 35, las relaciones evolucionan para bien o para mal", dijo el actor.

En ese sentido indicó que "nosotros tuvimos una relación muy exitosa, pero también es bueno decir la naturaleza de mi relación con la Lux, es una relación hacia la amistad y la fraternidad eterna, que no se acaba nunca, más que una relación de pareja".

"Yo no soy el cuñado de Chile, no soy el cuñado de Pedro Pascal, pero sí es un hermano grande, mi suegro no es mi suegro, pero sí es como un papá", agregó Raffo, confirmando que "tanto Lux como yo estamos solteros".