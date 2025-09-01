Juan David Rodríguez niega a su hijo tras demanda por pensión: "No lo siento parte de mi linaje"

El cantante Juan David Rodríguez, participante del extinto programa "Rojo", ha causado polémica tras no pagar la pensión alimenticia de su hijo, motivo por el que se emitió una orden de arresto en su contra.

En este contexto, el artista llegó a "Primer Plano" para abordar el asunto, asegurando que su instinto le dice que el menor -fruto de su relación con Yamila Rosales- no es su hijo.

"Cuando veo nacer a Juan David Rodríguez Rosales... yo creo que no podemos ser tan mecánicos en la vida porque hay sensaciones, hay corazonadas", partió diciendo.

En este contexto, el artista afirmó que el menor no es parte de "su linaje": "Si alguien me niega que la sangre es sangre... Sentí que no era mío. Me llegó una sensación, como cuando alguien te da mala espina", lanzó, causando diversas reacciones en el panel.

Asimismo, el cantante cuestionó la validez del examen de ADN al que fue sometido anteriormente, que dio resultado positivo: "Hay que entender que el examen no fue fidedigno".

"¿De qué país estamos hablando? Acá no soy solamente yo, hay una familia atrás sufriendo (...) ¿Por qué un papá no puede arrepentirse y decir 'chucha, la cagué, no era mi hijo'?", cerró.